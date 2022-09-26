İngiliz sterlini tüm zamanların en düşük seviyesini gördü

Sterlin/dolar paritesi, Asya piyasalarında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördükten sonra toparlayarak, saat 11.30 itibarıyla 1,07'den işlem görüyor.

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, geçtiğimiz cuma günü ülkede toplamı 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını bildirmişti. Bu da ülkenin dış borçlanmasının artacağı yönündeki beklentileri artırarak, sterlinin güç kaybetmesine neden oldu.

RESESYON ENDİŞELERİ DE STERLİN ÜZERİNDE BASKIYI ARTIRDI

Yatırımcıların Ukrayna'da devam eden savaşın enerji fiyatlarına etkisi ve resesyon endişeleri de sterlin üzerinde baskıyı artırdı.

Analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ilerleyen dönemde enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artışlarına devam edeceğini düşünüyor.

İngiltere Merkez Bankası geçtiğimiz hafta politika faizini 50 puan artırarak yüzde 2,25 seviyesine yükseltmişti.

ENFLASYON İSE 40 YILIN EN YÜKSEK SEVİYELERİNDE

Ülkede enflasyon ise hali hazırda yüzde 9,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

İngiltere'de muhalefette olan İşçi Partisi'nin Gölge Maliye Bakanı Rachel Reeves, İngiliz sterlinindeki değer kaybının endişe verici boyutlarda olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Kwarteng'in özellikle vergi indirimlerini kamu maliyesine olan etkisini açıklaması gerektiğini belirten Reeves, piyasaların bu yüzden tedirgin olduğunu kaydetti.