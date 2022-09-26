Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ’Küresel gıdada Erdoğan etkisi’ diyerek açıkladı: Literatüre girecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Tarım ürünleri ihracatı 7,6 milyar dolar ile rekor kırdı" | Video



Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TARIMDA İHRİCATIMIZ REKOR KIRDI"

Son 20 yılda ülkemiz önemli atılımlar gerçekleştirdi. Bunun başında da tarım sektörü geliyor. Diğer yandan verimlilik artışı ve ürün çeşitliliği sağlandığına hep birlikte şahit olduk. Tarım ürünleri ihracatı 7,6 milyar dolar Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır.

Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla üreticilerimizi kapsayıcı uygulamalarımız devam ediyor. Bu çerçevede çiftçilerimize bütçeden 24 milyar lira destek sağlarken bu yıl bu rakamı 39,2 milyar liraya yükselttik.