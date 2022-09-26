Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ’Küresel gıdada Erdoğan etkisi’ diyerek açıkladı: Literatüre girecek

Türkiye'nin tarım alanında son yıllarda gerçekleştirdiği reformlar, yatırımlar ve bunların çiftçilere etkilerinin tüm yönleriyle masaya yatırılacağı 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati zirvede önemli açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Tarım ürünleri ihracatı 7,6 milyar dolar ile rekor kırdı" | Video
Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"TARIMDA İHRİCATIMIZ REKOR KIRDI"
Son 20 yılda ülkemiz önemli atılımlar gerçekleştirdi. Bunun başında da tarım sektörü geliyor. Diğer yandan verimlilik artışı ve ürün çeşitliliği sağlandığına hep birlikte şahit olduk. Tarım ürünleri ihracatı 7,6 milyar dolar Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır.
Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla üreticilerimizi kapsayıcı uygulamalarımız devam ediyor. Bu çerçevede çiftçilerimize bütçeden 24 milyar lira destek sağlarken bu yıl bu rakamı 39,2 milyar liraya yükselttik.
"PRİM DESTEĞİ 18 ÜRÜNE ÇIKTI"
Birçok tarımsal ürün alım fiyatında önemli artışlar yaparak çifçilerimizin yanında olmaya devam ettik. 2002 yılında sadece 5 ürüne prim desteği verilirken bu sayı 18'e çıkmış durumda.
Bu sezon TMO buğday ve arpa alım fiyatlarını yukarı yönlü revize etti. Ekmeklik buğdayda yıllık yüzde 187 ve arpada yüzde 226 oranında artış sağlandı. Ürününü TMO'ya satan çifçilerimize verdiğimiz tarımsal desteklere ilave olarak 2022 yılında buğday için ton başına 1000 TL arpa içinde 500 TL prim ödenmesini sağladık.
TMO'nun diğer bazı tarımsal ürün alımları da devam ediyor. Kabuklu fındıkta yüzde 196, çekirdeksiz kuru üzümde yüzde 108 seviyesinde bir artış sağlanmış durumda. Ayrıca Çaykur'un yaş çay alım fiyatında yüzde 173 artış yaparak üreticilerimizi desteklemeye devam ettik. Aynı şekilde Türk Şeker'in şeker pancarı alım fiyatında da yıllık yüzde 245 artış gerçekleştirerek pancar üreticilerimizin de yanında olduğumuzu gösterdik.
"HAYVANCILIK ALANINDA DA DESTEKLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"
Bunlara ek olarak hayvancılık alanına da desteklerimizi sürdürüyoruz. Süt üreticilerimizin destek primide 30 kuruş artırarak 50 kuruşa çıkardık. Ayrıca dana karkas ve kuzu karkas alım fiyatını da kg başına 2 TL artırdık.
Türkiye genelinde buzağı desteğini de 500 TL'ye yükselttik. Üreticilerimizin toplam 5,5 milyar liralık kredi faizini hazineden karşıladık. Enerji maliyetlerini düşürmek için büyük gayret sarfediyoruz. Tarımsal sulamada KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirdik.
Uyguladığımız diplomasiyle küresel gıda arz güvenliği konusunda Türkiye önemli bir aktör haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sağlanan Tahıl Koridoru Anlaşması yeterli gıdaya erişim problemi yaşayan bir ülkeyi rahatlattı.
Bununla birlikte 2022 yılı içerisinde 12 dolara ulaşan buğdayın fiyatı Tahıl Koridoru anlaşmasıyla 8,4 dolara kadar geriledi. Literatüre girsin diye söylüyorum. Bu kelimenin tam anlamıyla 'Küresel gıda piyasalarında Erdoğan etkisi'dir.
"ALDIĞIMIZ TEDBİRLERLE ENFLASYONU YENECEĞİZ"
Tahıl koridoru anlaşması birçok ülkenin rahatlamasını sağlamış oldu. Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşme ile birlikte enflasyonu yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren bu düşüşü daha net bir şekilde hissetmeye başlayacağız.
Hepimiz biliyoruz ki enflasyon sepeti içerisindeki en önemli kalem gıdadır. Gıda enflasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz ektilerini azaltmak için temel gıda ürünlerinde KDV oranlarını indirdik. Üretici ve hal fiyatları ile perakende arasındaki farkın takibi ve nedenlerine yönelik analiz çalışmaları sürüyor.
"YIL SONUNDA YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE AKTARACAĞIZ"
Dün de sayın Cumhurbaşkanımız ücretli çalışanlara yönelik yeni müjdemizi açıkladı. Geçtiğimiz temmuz ayında ara düzenleme yapılarak çalışanlara ödenen yemek vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkarmıştık. Yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre aktaracağız ve rakamı güncelleyerek çok önemli bir alanı açmış olacağız.
Şimdi çalışanlara ödenen nakden vergi tutarları da vergiden istisna hale gelecek. Diğer bir güncel müjdemizde çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz ödemelerinde vergi yükünün bu kış boyunca kaldırılmasıdır.
"ÇALIŞANLARIN KIŞ AYLARINDA RAHAT NEFES ALMASINI SAĞLAYACAK BİR ADIM ATACAĞIZ"
Bu gerek işverenlerimizi ama en önemlisi çalışanlara katkı sağlayacak bir düzenleme olacak ve enerjideki maliyetlerin yanında işverenler de buna katkı sağlayarak önümüzdeki kış çalışanların rahat nefes almasını sağlayacak bir adım atmış olacağız.
İşverenlerimiz tarafından 2023 yılı Nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerini karşılamak için ödeyecekleri bin lirayı aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız.
Vatandaşlarımız 20 yıldan bu yana AK Parti olarak karşılaştığımız her sorunları aşmakla birlikte nasıl fırsata çevirdiğimiz çok iyi biliyor.
"TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞMESİNE DESTEK VERİYORUZ"
Enerji ve gıda arz sorunları ile boğuşan birçok ülkeye nazaran Türkiye gıda ve enerji arz güvenliğini sağlayabilen, istikrarlı bir şekilde istihdam oluşturmaya devam eden, sağlam bir ekonomiye ve diplomatik güce sahiptir.
Esasen bizim tüm derdimiz inançla ve azimle çalışarak bu yeni dönemin bize sunacağı fırsatları değerlendirmektir. Bu ideallerimizle yol alırken tarım sektörümüzün ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesine destek veriyoruz.
Dünya genelinde yaşanan sorunlar karşısında çiftçilerimizin finansal ihtiyaçlarını sıkıntı çekmeden temin etmek üzere çiftçilerimiz desteklemeye kesintisiz şekilde devam edeceğiz. Türkiye Çiftçiler Zirvesi'nin gelenekselleşerek uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum.