Enerji krizinin etkisi Alman iş dünyasında güvenleri kırdı

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, revize olarak ağustosta 88,6 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, Rusya-Ukrayna savaşı, enflasyon ve enerji arz dar boğazları ile bu ay 84,3 puana gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi. Piyasa beklentisi endeksin 87 puana inmesi yönündeydi.

Eylülde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 80,5'den 75,2 puana, Mevcut Durum Endeksi de 97,5'den 94,5 puana geriledi.

Ifo anketinde, görünümün bütün sektörlerde kötü olduğu, inşaat sektörünün geleceğine yönelik beklentilerde ise daha fazla kötüleşme görüldüğü belirtildi.