ECB Başkanı Lagarde: Faiz artırımlarına devam edilecek

ECB, Rusya-Ukrayna savaşının enflasyon ve enerji krizine yol açmasıyla bu ay 75 baz puanlık tarihi faiz artırımına gitmişti. Ancak faiz artışlarının devam etmesi Euro Bölgesi'nin resesyona sürükleneceği beklentilerine neden oluyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da bugün açıklanan veriler, iş dünyası güveninin kötüleşmeye devam ettiğini göstermişti.

ECB yetkilileri ise ekonomideki zayıflama riskine rağmen faiz artırımından geri dönüş olmayacağına dair açıklamalar yapıyor.