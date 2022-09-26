Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'da Şanghay Zirvesi ve ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarınının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündem ile bir araya gelecek.

Kabine toplantısında Ege'de Yunanistan'la yaşanan gerilim, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, yurt içi ve sınır ötesi operasyonalar ile ekonomi başlıklarının ele alınması bekleniyor.

MİR ÖDEME SİSTEMİ TOPLANTIDA ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma günü ekonomi kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirmiş, bu toplantıda Mir ödeme sisteminin de ele alınacağını söylemişti. Toplantıda, Borsa İstanbul'da kaldıraçlı pozisyonlardaki teminat açığı kaynaklı keskin düşüşün ortaya çıkardığı sorunların çözümü için şirket hisselerinde manipülasyonu zorlaştırmayı da içeren düzenlemelerin de görüşüldüğü belirtildi.

Son dönemde enflasyon ile mücadelede atılan adımlar ve fahiş fiyat artışlarına yönelik alınan tedbirlerin sonuçları da toplantıda değerlendirilecek.



90 bin taşeron kamu çalışanının kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin de toplantı konuları arasında yer alması bekleniyor.

Toplantı saat 14.00'te başlayacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Millete Sesleniş Konuşması yapacak.