Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic: Enflasyonu düşürmek için her şeyi yapacağız

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in enflasyonu önemli istihdam kayıplarına yol açmadan yatıştırabileceğini söyledi.

CBS'e konuşan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, "Eğer geçmişe bakarsanız, istihdam kayıplarının önceki yavaşlamalara göre daha küçük olması yönünde gerçekten iyi bir şansımız olduğunu görebilirsiniz" dedi.

"Enflasyon yüksek, çok yüksek. Aşağı getirmek için yapabileceğimiz her şeyi yapmamız gerekli" diye konuşan Bostic, Fed'in ekonomiyi yavaşlatmak, mal ve hizmet talebsini arz ile daha paralel seviyeye getirmek ve enflasyonu 40 yılın zirvesinden aşağı getirmek için agresif faiz artırımlarına devam edeceğini vurguladı.

Bostic, "Enflasyonu aşağı getirmek için bir yavaşlamaya ihtiyacımız var. Fed olarak derin bir acıya yol açmadan ekonomiyi yavaşlatmak ve enflasyonu aşağı getirmek için yapabileceğimiz her şeyi yapacağız" dedi.