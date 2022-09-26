Alman enerji şirketi RWE, BAE’den LNG alımı için sözleşme imzaladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Birleşik Arap Emirlikleri'ne hafta sonu gerçekleştirdiği ziyarette, Alman enerji şirketi RWE'nin BAE'den LNG alımı için sözleşme imzalandı.

Başbakan Scholz'un memnuniyetle karşıladığını duyurduğu anlaşmaya göre RWE, BAE'den 137 bin metreküp LNG alacak.

Anlaşmaya göre 137 bin metreküp LNG, Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarındaki Brunsbüttel LNG tesisine Aralık ayında teslim edilecek.

DPA'nın verdiği bilgiye göre BAE'den gelecek ilk LNG 0,95 milyar kilowatt saat elektrik üretimi için yeterli olacak. Kuzey Akım 1'den Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde Almanya'ya günde 1,75 milyar kilowatt saat elektrik üretimi için yeterli gaz geliyordu.

RWE ile BAE arasında 2023 yılında daha fazla LNG alımı konusunda bir mutabakat zaptı da imzalandı.