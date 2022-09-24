SON DAKİKA: Petrolde resesyon fiyatlaması: 9 ayın dibini gördü

Benzin ve motorin fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalarla yeniden belirleniyor. Fed faiz kararı ve şahin mesajları sonrası petrol 85,51 dolar seviyesini görerek yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 9 ayın düşük seviyesini test etti. Bu gerileme sonrası motorin ve benzin fiyatı için yeni indirim bekleniyor.
PETROL FİYATLARI 'RESESYON' BASKISINA GİRDİ
Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre; Fed'in faiz kararı sonrası piyasalarda likiditenin azalacağı beklentisiyle petrol fiyatları yönünü aşağı çevirdi. Fed'in şahin mesajlar vermesi, yüksek enflasyonun istenilen seviyeye gelene kadar faiz artırımlarının sürebileceği algısı küresel ekonomide 'Resesyon' endişelerini alevlendirdi.
BRENT PETROL RUSYA UKRAYNA KRİZİ ÖNCESİ SEVİYESİNİN DE ALTINA ÇEKİLDİ
Brent petrol Rusya Ukrayna Savaşı patlak vermeden önce 88-92 dolar bandında hareket ediyordu. Fed başta olmak üzere merkez bankalarının agresif faiz artırımlarını sürdüreceği beklentisi küresel ekonomi 'Resesyon' endişelerini körüklerken bu durum petrol fiyatları üzerinde baskı yarattı.
PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?
Gelişmiş ülkelerde rekor kıran ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamlarının ardından Fed öncülüğünde 1980'lerden beri ilk kez görülen sert faiz artırımları yaşandı. Bununla beraber dünya ekonomileri üzerinde 'Resesyon' çanları iyiden iyiye çalmaya başladı.
Özellikle ABD, İngiltere, Almanya gibi dünyanın büyük ekonomilerinde resesyon ihtimallerinin güçlenmesi imalat sanayinin en büyük girdilerinden olan petrolün talebini kısacağı beklentisi düşüşün ana etmeni olarak dikkat çekiyor.
Merkez bankalarının daha yüksek tondan faiz artırım enstrümanını kullanması resesyon endişelerini alevlendirirken, brent petrol 85 dolar bandına kadar çekilerek 9 ayın dibini gördü.
Petrol en son Rusya Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesinden önce; 25 Ocak tarihinde bu seviyenin altında işlem görmüştü.
ABD'DEN PETROL HAMLESİ DÜŞÜŞE DESTEK VERDİ
Yüksek faiz artırımları sonrası teknik olarak resesyona giren ABD'de Enerji Bakanlığı'ndan yeni petrol hamlesi geldi. ABD'de ekonomi yönetimi 2 çeyrek üst üste daralma sonrası yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğindeki büyüme verisinin kötü gelmesini sınırlandırmak için piyasaya petrol veriyor.
Petrol fiyatının düşmesiyle sanayiye ucuz girdi sağlanarak ekonomik büyüme çarkının çalışması hedefleniyor.
Bu nedenle zaten teknik olarak resesyonda olan ABD, Kasım ayından itibaren teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satacak.
SUUDİ ARABİSTAN PETROL İHRACATINI 2,5 YILIN ZİRVESİNE ÇEKTİ
Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatı 7,38 milyon varile yükseldiği bildirilirken, bu rakam 2,5 yıllık ülkenin en yüksek petrol ihracatı oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik ilan etmesiyle küresel piyasalarda altın, dolar ve tahvil gibi güvenli liman etiketine sahip varlık fiyatları yükseldi.
FED'İN AÇIKLAMALARI PUTİN'İN KARARINA AĞIR BASTI
Avrupa Birliği'nin ortak para birimi euro ise düşüş kaydetti. Putin'in bu açıklaması petrolde ilk anda yükselişe neden olsa da Fed'in açıklamaları ağır bastı ve brent petrolde düşüşü hızlandırdı.
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Milyonlarca araç sahibi petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde mazot fiyatı için 1,76 TL'lik indirim gelmişti.
Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.
Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Çin, AB ve ABD ekonomisinin yavaşladığını ve dünya üzerinde ciddi bir resesyon endişesi olduğuna dikkat çekti.
Bu durumun petrolde baskı yarattığını belirten uzman isim, yaz aylarında canlı olan havacılık sektörünün petrolde düşüşü sınırlandırdığını bildirdi.
Kış aylarına yaklaşılmasıyla havacılık sektörünün petrol talebinde kısılma olacağını ifade eden Ergezen fiyatlarda resesyon algısının güçlenebileceğini belirtti.
PETROL FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?
Uzman isim petrol fiyatları için şu ifadeleri kullandı:
"Tüm bu nedenlerle petrolde artık 90 dolar altında fiyatlamaların oluşacağını düşünüyorum. Burada OPEC arz kısıntısına gitmezse eğer 80-85 dolar bandı gelebilir. Bu seviyeler gayet makul seviyeler. Çünkü resesyon endişeleri ciddi anlamda baskın. Bunun petrolde fiyatlamalara yansıması kaçınılmaz."
"RUSYA-UKRAYNA KRİZİ BİTERSE 65 DOLAR DÜZEYİ GÜNDEME GELEBİLİR"
Uzman isim Ergezen ayrıca Rusya Ukrayna krizi tarafında iyimser gelişme durumunda bunun risk priminde azalışa yol açacağını ve petrol fiyatlarında 65 dolar bandına kadar bir geri çekilme olabileceğini bildirdi.
AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...
Benzin fiyatları;
Motorin fiyatları;