Merkez bankalarının "Şahin" hareketleri piyasalara yön veriyor

Kararın ardından değerlendirmelerde bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme taahhüdüne sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve bunu gerçekleştirene kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Powell, enflasyonu düşürmenin acılı olacağını vurgulayarak, "Fiyat istikrarını sağlamamız gerekiyor, yoksa sonra daha fazla acı çekeriz. Keşke bunu yapmanın acısız bir yolu olsaydı ama yok. Bizim ihtiyacımız olan enflasyonda anlamlı bir şekilde aşağı yönlü baskı oluşması. Bunu görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönem faiz artırımlarının açıklanacak verilere bağlı olacağını aktaran Powell, toplantıdan toplantıya karar vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Gelişmelerin ardından, para piyasası fiyatlamalarında Fed'in gelecek ay da 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 73'e yükseldi.

Hafta genelinde açıklanan verilerin de karışık sinyaller vermesi dikkati çekerken, New York borsası 3,5 ayın en kötü kapanışını gerçekleştirdi. Dow Jones endeksi yüzde 4,65'lik, Nasdaq endeksi yüzde 5,07'lik ve S&P 500 endeksi yüzde 4,65'lik kayıpla 13 Haziran haftasından bu yana en düşük seviyeden kapandı.

Yatırımcılar gelecek hafta ABD'de tüketici güven endeksi, dayanıklı mal siparişleri, 2. çeyrek nihai büyüme, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve askıda konut satışları verilerini takip edecek.