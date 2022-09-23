Türkiye otomotiv satışında 6. ülke oldu

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye geçen yıla göre %7,5 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ıncı ülke, %9,4 azalışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ıncı ülke ve %5,2 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 5'inci ülke olarak yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği(ODD) "Avrupa Otomotiv Pazarı" bültenine göre, AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2022 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,1 artış, otomobil pazarı %3,4 artış, hafif ticari araç pazarı %13,7 azalış gösterdi.

Otomotiv pazarı 2022 yılı Ağustos ayında %1,1 arttı ve 884.222 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı ayında 874.173 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2022 Ağustos ayında 2021 Ağustos ayına göre %3,4 arttı ve toplam 748.961 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Ağustos ayında Avrupa otomobil pazarı 724.582 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ağustos ayında %13,7 azalış gösterdi ve 108.221 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Ağustos ayında 125.415 adet satış gerçekleşmişti.

Otomotiv pazarı 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde %13 azaldı ve 8.524.314 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı döneminde 9.802.312 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2022 Ocak-Ağustos döneminde 2021 yılı aynı dönemine göre %11,8 azaldı ve toplam 7.221.379 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde otomobil pazarı 8.188.966 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde %22,6 azaldı ve 1.052.636 adede düştü. 2021 yılının aynı döneminde 1.359.962 adet satış gerçekleşmişti.

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye geçen yıla göre %7,5 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, %9,4 azalışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve %5,2 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 5. ülke olarak yer aldı.