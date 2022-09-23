Apara Haberler Singapur'da enflasyon 14 yılın zirvesine çıktı
Giriş Tarihi: 23.9.2022 09:09

Singapur'da enflasyon 14 yılın zirvesine çıktı

Singapur’da enflasyon 14 yılın zirvesine çıktı

Singapur'da tüketici fiyatları ulaşım maliyetleri ve çekirdek enflasyondaki artışa bağlı olarak son 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Singapur İstatistik Departmanı tarafından açıklanan verilere göre, fiyatlarda Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artış yaşandı. Piyasalarda beklenti bir önceki ay yüzde 7,0 olan artışın yüzde 7,2'ye çıkacağı yönündeydi.

Böylece enflasyon 2008 yılı Haziran ayında yaşanan yüzde 7,5 artışla aynı seviyeye geldi.

Artışta çekirdek enflasyonun yüzde 4,8'den yüzde 5,1'e çıkışı etkili oldu. Analistlerin yüzde 5,0 artış bekledikleri yönünde görüş belirtiyorlardı.

Ulaşım fiyatlarında artış yüzde 20,2 olurken, konut ve kamu maliyetleri yüzde 6,0, gıda fiyatları yüzde 6,4 yukarı geldi.

Aylık artışlar manşet enflasyonda yüzde 0,9, çekirdek enflasyonda yüzde 0,5 oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Singapur'da enflasyon 14 yılın zirvesine çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz