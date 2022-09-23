Apara Haberler Nomura, Çin için 2023 GSYH büyüme tahminini revize etti
Giriş Tarihi: 23.9.2022 08:27

Nomura, Çin için 2023 GSYH büyüme tahminini revize etti

Nomura, Çin için 2023 GSYH büyüme tahminini revize etti

Japonya merkezli finansal holding şirketi olan Nomura, Çin için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini korurken 2023 için büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Çin yönetiminin sıfır-COVID politikasını Mart 2023'e kadar devam ettirmesinin muhtemel göründüğünü ve bu politika çerçevesinde alınacak tedbirlerin büyüme üzerinde baskı yaratacaklarını öngören Nomura, 2023 için GSYH büyüme tahminini yüzde 5,1'den yüzde 4,3'e indirdi.

"ÇİN'İN İHRACATI GELECEK YIL ZAYIFLAYABİLİR"

Nomura, küresel ekonomide yavaşlamaya bağlı olarak Çin'in ihracatının gelecek yıl çok daha zayıf olabileceğini belirtirken, gayrimenkul sektöründe daralma ile araç satışlarını desteklemek için 2022'de uygulanan politikaların 2023'te geri çekilmesinin 2023 yılı GSYH büyümesini aşağı çekeceğini savundu.

Nomura, 2022 üçüncü çeyrek için GSYH büyüme tahminini Ağustos ayı ekonomik aktivite verisinin beklenenden daha iyi gelmesi nedeniyle yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e çıkarırken, dördüncü çeyrek için büyüme beklentisini yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e indirdi.

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Nomura, Çin için 2023 GSYH büyüme tahminini revize etti
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