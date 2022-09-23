Küresel resesyon endişeleri ve güçlü dolar petrol fiyatlarını geriletti

İran nükleer anlaşmasının canlandırılması konusunda Amerikalı yetkililerden gelen "duvara çarptı" değerlendirmesinin İran petrolünün küresel pazarlara dönmesi umutlarını azaltması petrol fiyatlarında gerilemenin önüne geçemedi.

Bu sabah ICE'de Kasım vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 41 cent düşüşle 90,05 dolardan işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 30 cent kayıpla 83,19 dolar seviyesinde.

Brent ve Batı Teksas petrollerinde fiyatlar hafta başından bu yana sırasıyla yüzde 1,5 ve 2,3 düştü.

Analistler, büyük merkez bankalarının faiz artırımlarının hızlanmasının küresel bir ekonomik resesyon riskini artırdığını ve bunun petrol arz tarafındaki sıkıntıları gölgelediğini ifade ettiler.

Arz risklerinin devam ettiği ortamda petrol fiyatların 80 dolar/varil seviyesinin üzerinde kalmaya devam edeceği de öngörülüyor.