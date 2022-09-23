Japon hükümeti yeni ekonomi politikasını 30 Eylül’de görüşecek

Japon hükümetinin 24 yıl sonra ilk kez döviz kurlarına müdahale etmesinin ardından konuşan Başbakan Fumio Kishida, gerekmesi halinde yeni desteklemek için yeniden harekete geçeceklerini bildirdi.

Kurlarda yine aşırı oynaklık görülmesi halinde harekete geçeceklerini belirten Kishida, Ülke'nin yeni ekonomi politikasının 30 Eylül'de yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağını da söyledi.

Başbakan Kishida, 30 Eylül toplantısında tüm bakanlara gelecek ay için formüle edilecek geniş kapsamlı bir ekonomik pakete ilişkin spesifik talimatlar vereceğini belirtti.

Kishida açıklamasında ayrıca ülkeye girebilecek yabancı ziyaretçi sayısına sınırı 11 Ekim'den itibaren kaldrıracaklarını ve yabancılara Japonya içindede serbest seyahnat izni vereceklerini vurguladı.