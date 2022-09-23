İngiltere’de ekonomik aktivite resesyona işaret ediyor

S&P Global/CIPS Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi Eylül ayında Ağustos ayındaki 49,6 puandan 48,4 puana geriledi. Bu, 2021 Ocak ayından bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Ekonomistler ise Eylül ayında bileşik PMI'nın 49,0 olmasını bekliyorlardı.

S&P Global baş ekonomisti Chris Williamson, "İngiltere'de ekonomik sıkıntılar Eylül ayında derinleşkti, bu ekonominin büyük olasılıkla resesyonda oldruğuna işaret ediyor. Bazı ileri dönük göstergeler 2022'nin son aylarında daha kötüsünün geleceğinre işaret ediyor" dedi.