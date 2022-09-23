Apara Haberler HSBC yatırımcıları Avrupa hisse senetlerinden uzak durmaları yönünde uyardı
Giriş Tarihi: 23.9.2022 09:12

HSBC yatırımcıları Avrupa hisse senetlerinden uzak durmaları yönünde uyardı

HSBC yatırımcıları Avrupa hisse senetlerinden uzak durmaları yönünde uyardı

HSBC, küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların Avrupa hisse senetlerine yatırımdan kaçınmaları gerektiğini öngördü.

HSBC, Avrupa'da enerji krizinin yaşandığı ortamda, hisse senedi piyasalarında nasıl bir risk-getiri ortaya çıkaracağının belirsiz olduğuna işaret eden yatırımcıların Avrupa hisse senetlerine yatırımdan kaçınmaları gerektiğini savundu.

Yatırımcıların fiyatı temel finansal göstergeleri ile karşılaştırıldığında göreceli olarak düşük hisseler bulmak için Avrupa borsalarına yöneldiklerine işaret eden HSBC, "Ancak Avrupa şirketlerinin cari hisse fiyatlarının hisse başına karlarına oranı "almakta olduğunuz ek riski telafi edecek düzeyde değil" dedi.

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HSBC yatırımcıları Avrupa hisse senetlerinden uzak durmaları yönünde uyardı
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