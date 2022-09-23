Fitch, Euro Bölgesi ve İngiltere’de 2023 yılında resesyon bekliyor

Batı Avrupa hükümetlerinin enerji krizine yanıtlarının büyük bütçe maliyetleri olacağını, pandemi sonrası kamu finansmanında toparlanmayı engelleyeceğini savunan Fitch, bütçe açıkları ve borç seviyelerinin politika yanıtlarını yansıtacağını vurguladı

Rusya'dan boru hattı ile doğal gaz gelişinin neredeyse durma noktasına gelmesinin Euro Bölgesi ve İngiltere'(de resesyonu tetikleyeceğini savunan Fitch, 2023 yılında Euro Bölgesi ekonomisinde yüzde 0,1 ve İngiltere'de yüzde 0,2 daralma beklediklerini ifade etti.

Fitch, Euro Bölgesi ve İngiltere için enflasyon tahminlerinin perakende gaz ve elektrik fiyatlarının 2021 Nisan'dan bu yana görülen yüzde 50-60 artışın üzerinde yüzde 30-35 olarak ekleneceğini öngördüğünü de belirtti.