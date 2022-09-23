Apara Haberler Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Alternatif enerjiye yönelmek Almanya'ya 160 milyar euro kaybettirecek
Giriş Tarihi: 23.9.2022 08:34

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Alternatif enerjiye yönelmek Almanya'ya 160 milyar euro kaybettirecek

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Alternatif enerjiye yönelmek Almanya’ya 160 milyar euro kaybettirecek

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, enerji tedarikinde Rusya'nın yerine alternatif kaynaklara yönelmenin Almanya'ya bu yıl 60 milyar euro kaybettireceğini açıklayarak 2023'de de benzer bir senaryo ile karşı karşıya kalınacağını söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, enerji tedarikinde Rusya'nın yerine alternatif kaynaklara yönelmenin Almanya'ya bu yıl 60 milyar euro ve 2023 yılında 100 milyar euro kaybettireceğini söyledi.

Berlin'de düzenlenen iklim kongresinde konuşan Habeck, "Kriz, bizim güvenli olarak değerlendirdiğimiz çok büyük miktarda enerji arzını kaybetmemiz ile tetiklendi" dedi.

Rusya'dan enerji alımının kısılmasına ek olarak Fransa'daki nükleer santrallerden gelen enerjide de sıkıntılar yaşadıklarını belirten Habeck, Fransa'daki nükleer santrallerin üçte ikisinin hali hazırda kapalı olduğunu ve bunun Almanya'nın enerji alımını zorlaştırdığını vurguladı.

Almanya'nın Noel'e kadar Fransa'dan 50 GW enerji almayı beklediğini hatırlatan Habeck, ancak bu senaryonun artik mümkün görünmediğini de belirtti.

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Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Alternatif enerjiye yönelmek Almanya'ya 160 milyar euro kaybettirecek
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