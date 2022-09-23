Apara Haberler AB'de doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 87'ye yaklaşıyor
Giriş Tarihi: 23.9.2022 09:18

AB'de doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 87'ye yaklaşıyor

AB’de doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 87’ye yaklaşıyor

Avrupa Birliği üyesi ülkeler yaklaşan kış mevsimi öncesinde doğal gaz depolarını hızla doldurmaya devam ediyorlar.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri doğalgaz depolarını doldurmaya başladı.

AB Komisyonu, doğal gaz depolarında yüzde 85 doluluk oranına 1 Kasım'da ulaşılmasını hedefliyordu.

17 Eylül'de yüzde 85,58 seviyesine ulaşan doğal gaz depoları doluluk oranı, 21 Eylül itibariyle yüzde 86,67'ye ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, doğal gaz depolarında yüzde 85 doluluk oranına 1 Kasım'da ulaşılmasını hedefliyordu.

Almanya'nın doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 90,53 seviyesine ulaşırken, Fransa'da bu oran yüzde 95,90, İtalya'da yüzde 88,5, Hollanda'da yüzde 87,89 ve İspanya'da yüzde 88,48 seviyesinde.

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AB'de doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 87'ye yaklaşıyor
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