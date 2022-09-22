Yabancılar 34 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Eylül haftasında net 34 milyon dolarlık hisse senedi ve 48,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 14 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Eylül itibarıyla 20 milyar 599,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 16 Eylül'de 19 milyar 773,5 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 380,5 milyon dolardan 1 milyar 337,9 milyon dolara, ŞBS stokları da 94,5 milyon dolardan 108,3 milyon dolara ulaştı.