Asya borsaları iki banka kararının ardından geriledi

Fed dün federal fonlama oranını beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,00-3,25 bandına çıkardı. Banka yetkililerinin gelecek döneme ilişkin projeksiyonları ile ekonomide "yumuşak iniş" beklentilerine gölge düşerken, artan resesyon ihtimaline karşın agresif faiz artırımlarına devam edileceği sinyali küresel çapta risk iştahının azalmasına neden oldu.

Asya tarafında ise Fed'in şahin duruşunun aksine BoJ, faizlerde ve ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi. Banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik devreye alınan özel fon tedariki programının da kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu.

Piyasalarda BoJ'un, ultra gevşek para politikası ve faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyordu. Buna karşın bankanın, aşırı zayıflayan yen karşısında Kovid-19 tedbirlerini kaldırması ve para birimini destekleyici tedbirler alabileceği belirtiliyordu.

BOJ PARASAL GENİŞLEMEDE KARARLI

Kararın ardından BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, faiz oranlarını yükseltmeyi şimdilik değerlendirmediklerini, güçlü parasal genişlemeye kararlı bir şekilde devam edeceklerini vurgulayarak, ileriye dönük ajandalarını gelecek 2-3 yılda değiştirmeyi düşünmediklerini bildirdi.

Hızlı yen hareketlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kuroda, "Zayıf yen sadece Japonya ve ABD arasındaki faiz oranı farkından dolayı değil. Yenin zayıflamasının arkasında spekülatif hareketler var. BoJ, finansal piyasa hareketlerini, ekonomiye etkisini ve fiyatları hükümetle birlikte yakından izleyecek. Gerektiği takdirde daha da gevşek para politikasından kaçınmayız" dedi.

DOLAR/YEN PARİTESİ 24 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Gelişmelerin ardından dolar/yen paritesi 145,9'a kadar çıkarak 24 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, BoJ'un daha önce dolar/yen paritesinin 145'i test etmesinin ardından doğrudan döviz müdahalesinin habercisi olan oran kontrolü yaptığını anımsatarak, olası bir müdahale gelebileceği endişeleri ile piyasaların tetikte olduğunu, ancak bu hamlenin "örtülü" yapılabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalarak 3.109 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 2.332 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 azalışla 27.154 puandan kapanırken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 kayıpla 58.889 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 düşüşle 18.069 puanda seyrediyor.