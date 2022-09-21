Yeni TOKİ müjdesi! İndirim kampanyası geliyor: Başkan Erdoğan detayları açıklayacak!

YENİ TOKİ MÜJDESİ GELDİ! İNDİRİM KAMPANYASI GELİYOR

Bakan Kurum, ayrıca daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjde vererek, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için İNDİRİM KAMPANYAMIZ hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.