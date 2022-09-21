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Giriş Tarihi: 21.9.2022 10:33 Son Güncelleme: 21.9.2022 11:07

Scholz: Putin Ukrayna savaşını kazanamayacağının bilincine varmalı

Scholz: Putin Ukrayna savaşını kazanamayacağının bilincine varmalı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in  "imparatorluk iddiaları"nı ancak Ukrayna savaşını kazanamayacağının bilincine varması halinde bir tarafa bırakacağını söyledi.

BM Genel Kurulu'nda konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "imparatorluk iddiaları"nı ancak Ukrayna savaşını kazanamayacağının bilincine varması halinde bir tarafa bırakacağını söyleyerek, "Bu nedenle Rusya'nın dayattığı herhangi bir anlaşmayı kabul edemeyiz ve bu nedenle Ukrayna, Rusya'nın saldırılarına karşı koyabilir olmalı" dedi.

Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaş ile emperyalizmin geri döndüğünü belirten Scholz, bunun sadece Avrupa için değil küresel olarak da bir felaket olduğunu savundu. Scholz, BM'yi kurallara dayalı barış düzenini devam ettirmeye çağırdı

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Scholz: Putin Ukrayna savaşını kazanamayacağının bilincine varmalı
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