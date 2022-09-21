Putin’den flaş karar! Rusya askeri seferberlik ilan etti

Rusya'dan gelen son dakika haberi dünyayı yeniden diken üstünde bekletmeye başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin, Batı'nın Rusya'yı yok etmeyi planladığını belirtti, "Hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek." dedi. Putin, nükleer silah kullanma imasında da bulunarak, "Her türlü silahı toprak bütünlüğümüzü korumak için kullanırız." ifadelerini kullandı. İşte Putin'in flaş açıklamaları ve Rusya'daki askeri seferberlik kararının ayrıntıları...

SON DAKİKA: RUSYA'DA KISMİ ASKERİ SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in merakla beklenen konuşması yayınlandı. Putin, dünyanın gözünü çevirdiği konuşmasında Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurdu. An itibarıyla orduda aktif olarak görev yapanların yanı sıra, daha önce askeri kuvvetlerde görev yapmış olan, belirli askeri deneyime sahip ve bağlantılı geçmişi olan herkes dahil olacak.

"BATI, RUSYA-UKRAYNA BARIŞINI İSTEMİYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmasında çarpıcı ifadeler kullandı. Putin, "Batı bizi yok etmeye çalışıyor. Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi. Amacımız Donbas'ı özgürleştirmek." dedi.

NÜKLEER SİLAH MESAJI MI?

Putin'in konuşmasında, "Barı bize nükleer şantaj yapıyor. Toprak bütünlüğümüzü savunmak için her türlü silahı kullanırız." ifadesi dikkat çekti. Bu mesaj Rusya'nın gerekirse nükleer silahları da taaruz için kullanabileceği şeklinde yorumlandı.

"BU BİR BLÖF DEĞİL"

Putin'in konuşmasında dikkat çeken satırbaşlarından biri de, "Batı'ya karşı kullanabilecek çok fazla silahımız va. Bunları kullanırız, bu bir blöf değil." ifadeleri oldu.

RUSYA SAVUNMA BAKANI ŞOYGU: 300 BİN YEDEK ASKER KATILACAK

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi.

ABD İSTİHBARATI DÜN UYARMIŞTI

ABD istihbaratı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in genel bir seferberlik kararı ilan edeceğini belirtmişti. İstihbaratın, genel seferberlik beklentisi kısmi seferberlik olarak gerçekleşmiş oldu.

RUSYA'DA SEFERBERLİKTEN KAÇMANIN CEZASI ARTIRILDI

Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti.

Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla çeşitli değişiklikler yapılan tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü bri şekilde teslim olan askerlere 10 yıl, savaşta yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek.

Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

İNGİLTERE'DEN İLK AÇIKLAMA:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş çanlarını daha yüksek sesle çaldıran açıklaması sonrası İngiltere'den ilk değerlendirme geldi. İngiltere'den yapılan açıklamada, "Putin'in tehditleri ciddiye alınmalı." denildi.