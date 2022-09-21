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Giriş Tarihi: 21.9.2022 10:24

İngiltere'de ücret artışları Ağustos ayında da yüzde 4 seviyesinde kaldı

İngiltere’de ücret artışları Ağustos ayında da yüzde 4 seviyesinde kaldı

İngiltere'de ücret artışları yüzde 10'a yaklaşan enflasyonun çok altında, yüzde 4 seviyesinde kalmaya Ağustos ayında da devam etti.

XpertHR tarafından derlenen verilere göre ücret artışları 5 aydır yüzde 4 seviyesinde. Ücret artışları bu yıldan önce sadece 1992'de yüzde 4 seviyesine çıkmıştı.

XpertHR verilerine göre Ağustos'ta sona eren 3 ayda sonuçlanan ve 1 milyon çalışanı ilgilendiren 99 toplu sözleşme müzakerelerinde hizmet sektörü için ortalama ücret artışı yüzde 4 ve imalat sektörü için yüzde 3,5 oldu.

Ağustos'ta sona eren 12 ada medyan ücret artışı kamuda yüde 3 ve özel sektörde yüzed 3,7 seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, Temmuz'da sona eren 3 ayda ikramiyeler hariç ortalama kazançlarda yıllık artışın yüzde 5,2 oduğunu açıklamıştı.

BoE'nin geçtiğimiz ay yaptığı anket ise işletmelerin gelecek yıl ücretleri yüzde 6 civarında artırmayı beklediklerini ortaya koymuştu.

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İngiltere'de ücret artışları Ağustos ayında da yüzde 4 seviyesinde kaldı
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