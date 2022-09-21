İngiltere enerji faturalarına sınır getirmeye hazırlanıyor

İngiltere'de Başbakan Liz Truss liderliğindeki hükümet, enerjide toptan satış fiyatı bu kış işletmelerin enerji faturalarına yansıyacak şekilde düşürecek.

MALİYET YAKLAŞIK 40 MİLYAR GBP OLARAK ÖNGÖRÜLÜYOR

İşletmelerin karşı karşıya kaldıkları yüksek enerji faturaları ile başa çıkmalarına yardımın İngiliz hükümetine maliyetinin yaklaşık 40 milyar GBP olacağı tahmin ediliyor.

"BÜYÜME PLANI" GÜNDEME GELMESİ BEKLENİYOR

Başbakan Truss, New York'ta yaptığı açıklamada enerji desteğinin maliyetinin daha detaylı şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Bunun, Maliye Bakanı Kwarteng'in Cuma günü açıklayacağı "Büyüme Planı"nda gündeme gelmesi bekleniyor.

İşletmeler için elektrik fiyatı kilowat saat başına 21,1 pence, doğal gaz fiyatı 7,52 pence olarak sınırlanacak.

Elektrik ve gaz fiyatında indirim 1 Ekim'de yürürlüğe girecek ve bu yıl 1 Nisan'dan bu yana imzalanmış kontratlada uygulanacak.