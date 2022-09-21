Bakan Bilgin’den asgari ücret 2023 açıklaması

'ENFLASYON TAHRİBATINI BÜYÜME YOLUYLA AŞACAĞIZ'



Bakan Bilgin, enflasyona rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini vurgulayıp, "Geçtiğimiz 2 çeyrekte yüzde 7,5 ve yüzde 7,6 Türkiye büyüdü. Büyüyerek ne yaptık? Yaklaşık 1 milyona yakın istihdam ürettik. Sorunun çözümü bu. Enflasyona karşı küçülerek değil büyüyerek enflasyonu çözeceğiz. Üretimle çözeceğiz, ihracatla çözeceğiz. Türkiye ne kadar ihracat yaparsa Türkiye ne kadar döviz geliri elde ederse turizm geliri elde ederse Türkiye, enflasyona karşı o kadar üretime dayalı gücünü kullanarak, bu sorunu aşma kabiliyetine sahip olur. Dolayısıyla bizim bu konuda tereddüdümüz olmasın. Enflasyonu kontrol altına alıp, enflasyonun meydana getirdiği tahribatı büyüme yoluyla aşacağız, üretim gücümüzle aşacağız. Biz de bakanlık olarak sosyal politikalarla enflasyonun meydana getirdiği eşitsizlikleri, sosyal sorunları çözeceğiz" diye konuştu.

BAKAN BİLGİN: PRİM GÜN SAYISINDAKİ FARKLILIK CİDDİ BİR SORUN

Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) çalışmaları için şu şekilde açıklama yaptı:

"Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim."