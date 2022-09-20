JPMorgan: Kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılması talebi çok az

JPMorgan'ın ödemeler bölümü küresel başkanı Takis Georgapkooulos, "Altı ay öncesine kadar kripto paraların ödeme aracı olarak kullanımı konusunda müşterilerimizden çok fazla talep alıyorduk. Şu anda ise çok az talep var. Ancak biz banka olarak ödeme aracı olarak bu yöntemi kullanmak isteyen müşterilerimize hala destek sağlıyoruz" dedi.
OYUN SEKTÖRÜNDE KRİPTO PARA KULLANIMININ BÜYÜYOR
Oyun sektöründe kripto para kullanımının giderek büyümekte olduğunu da anlatan Georgakopoulos, kripto para kullanımı konusunda geleneksel oyun sektöründe hem de metaversede pek çok yeni fırsat olduğunu belirtti.