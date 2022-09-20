İspanya doğal gazda vergiyi yüzde 5’e indirdi

210 MİLYON AVROLUK BİR TASARRUF!

Doğal gaz kullanıcıları için üç aylık süreçte 210 milyon avroluk bir tasarruf öngördüklerini belirten Ribera, gerek duyulması halinde vergi indirimi süresinin uzatılacağını ifade etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, doğal gazda vergi indirimi olacağını 1 Eylül'de açıklamıştı.

Hükümet, enerji krizinden dolayı şimdiye kadar elektrik faturasıyla bağlantılı vergilerde ise yüzde 80 oranında indirim yaparken, bunun vergi mükellefleri için 10 milyar avroluk bir tasarruf yaratacağı belirtilmişti.