Küresel ekonomide yavaşlama 2023 sonrasında da devam edebilir

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, küresel ekonomide yavaşlamanın 2023 yılında ve ötesinde devam edebileceğini söyledi.

Fox Business'a konuşan Malpass, yılın ikinci çeyreğinde COVID-19 karantina, kapatma tedbirlerinin etkisiyle keskin yavaşlama yaşayan Çin ekonomisinde ve ABD'nin aralarında olduğu diğer büyük ekonomiler için toparlanma için fırsatlar olduğunu da ifade etti.

Malpass konuşmasında ayrıca, güçlü ABD dolarının ABD finansal piyasalarının dayanıklılığını destekleyen parçalardan biri olduğunu da vurguladı.