Apara Haberler Küresel ekonomide yavaşlama 2023 sonrasında da devam edebilir
Giriş Tarihi: 20.9.2022 08:48 Son Güncelleme: 20.9.2022 08:49

Küresel ekonomide yavaşlama 2023 sonrasında da devam edebilir

Küresel ekonomide yavaşlama 2023 sonrasında da devam edebilir

Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın Fox Business'a yaptığı konuşmada, küresel ekonomide yavaşlamanın bir süre daha devam edeceğini belirtti.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, küresel ekonomide yavaşlamanın 2023 yılında ve ötesinde devam edebileceğini söyledi.

Fox Business'a konuşan Malpass, yılın ikinci çeyreğinde COVID-19 karantina, kapatma tedbirlerinin etkisiyle keskin yavaşlama yaşayan Çin ekonomisinde ve ABD'nin aralarında olduğu diğer büyük ekonomiler için toparlanma için fırsatlar olduğunu da ifade etti.

Malpass konuşmasında ayrıca, güçlü ABD dolarının ABD finansal piyasalarının dayanıklılığını destekleyen parçalardan biri olduğunu da vurguladı.

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Küresel ekonomide yavaşlama 2023 sonrasında da devam edebilir
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