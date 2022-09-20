Borsa güne beklentilerin aksine tepki alımları ile başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,54 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 3.221,08 puana yükseldi.

EN FAZLA KAZANDIRAN ENDEKS ULAŞTIRMA OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,81 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45'le ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,76'yla finansal kiralama, faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da dün bankacılık sektöründe derinleşen satışların genele yayılması ile endekse bağlı devre kesici sistemi çalışırken, BIST 100 endeksi yüzde 5,26 değer kaybıyla 3.199,54 puandan kapandı.

Bu arada Borsa İstanbul tarafından, BIST 50 endeksinde yer alan paylar için 14-19 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceği bildirildi.