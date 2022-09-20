Bakan Dönmez: Karadeniz’deki boruların 140 kilometresi, karadakilerin ise yüzde 70’i tamamlandı

Türkiye'nin en önemli doğal gaz keşfi olan Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğal gazın karaya çıkarılması için çalışmalar Filyos Limanı ve Doğalgaz İşleme Tesisi'nde gece gündüz devam ediyor. Çalışmaları incelemek için liman sahasına gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul, BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Advan, Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz ve Genel Maden İşçileri Başkanı Hakan Yeşil eşlik etti.

'MODERNİZASYONU 1 AYDA TAMAMLAYIP YENİ GÖREV YERİNE YOLLAYACAĞIZ'

Helikopterle Castorone gemisine giden Bakan Dönmez ve beraberindekiler, gemide TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Filyos Limanı'nda bakım için demirli bulunan Oruç Reis gemisini ziyaret eden Bilgin, karada ve denizde devam eden çalışmaları yerinde incelemek için sahaya indiklerini belirterek, "Şu anda önünde bulunduğumuz Oruç Reis gemisi biliyorsunuz, uzun süredir bu Akdeniz'de çalışmalarını yapmıştı. Buradaki ihtiyaçlara binaen Oruç Reis sismik araştırma gemimizi Filyos'a çektik. Donanım ve yazılımla alakalı birtakım modernizasyon çalışmaları vardı. Oruç Reis sismik araştırma gemimiz daha çok iki boyutlu sismik araştırmalar yapmak üzere hazırlanmıştı daha önce. Şimdi bu da Barbaros Hayrettin Paşa da olduğu gibi üç boyutlu sismik araştırma yapabilecek hale geliyor. Ekipmanlar da şu anda montajı devam ediyor. Bir ay içerisinde inşallah buradaki modernizasyon çalışmalarını tamamlayacağız ve yeni görev yerine yollayacağız" dedi.

BORU HATTININ 140 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI

Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos'a kadar olan 170 kilometrelik boru serim görevini yürüten Castorone gemisine gittiklerini ifade eden Bakan Dönmez, "15 Temmuz'da göreve başlamıştı, bugün yerinde bizzat inceleme yaparak çalışmaları görmüş olduk. An itibari ile 16 inçlik doğal gazın taşınacağı ana boru hattının 140 kilometresi tamamlandı. Yaklaşık 20 - 25 kilometrelik bir kısmı kaldı. Yardımcı hat olarak dizayn edilen on üçlük boru hattının da 32 kilometresi tamamlanmış oldu. Planlandığı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde sinyal hattını çekmek üzere iki gemimiz birden gelecek. Onlar da şu anda seyir halindeler. An itibari ile denizde 30 gemimiz çalışıyor. Yaklaşık 2 bin 500 çalışan var, karada çalışanların sayısı 5 bin 500 civarında. Toplamda 8 bin insanımız çalışanımız yerli, yabancı projede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" diye konuştu.

'KARADAKİ BORULARIN YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI'

2023 yılının ilk çeyreğinde gazı karaya çıkaracaklarını söyleyen Bakan Dönmez, şöyle devam etti

"Karadaki çalışmalara gelince biliyorsunuz gelen gazı burada ayrıştıracağız, rafine edeceğiz. Onlarda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor gerek mekanik işleri gerekse elektrik işleri planladığımız şekilde devam ediyor. BOTAŞ'ın istasyon çalışması var, ölçüm istasyonu. Büyük oranda tamamlanmış durumda yüzde 80 civarında tamamlanmış durumda. 15 Ekim'de teste hazır hale gelecek. Boru hatlarının da yüzde 70'i tamamlandı. Karadaki bu çalışmalar da inşallah Kasım ayı içerisinde tamamlanmış olacak. Yani kasım ayı içerisinde hem ölçüm istasyonumuzun hem de Zonguldak'a kadar olan hattın yapımını tamamlayacağız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi inşallah insanımızı, vatandaşımızı cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, ilk çeyreğinde mart ayı içerisinde ilk gaz akışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz."