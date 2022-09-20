Apara Haberler Altın madencileri yıl sonuna kadar fiyatın 1800 doların üzerine toparlanmasını bekliyorlar
Giriş Tarihi: 20.9.2022 08:44

Altın madencileri yıl sonuna kadar fiyatın 1800 doların üzerine toparlanmasını bekliyorlar

Altın madencileri yıl sonuna kadar fiyatın 1800 doların üzerine toparlanmasını bekliyorlar

Altın madencileri, Fed'in üst üste yaptığı faiz artırımlarına rağmen altına olan ilginin süreceğini öngörüyorlar.

Altın madencileri, Fed'den son 10 yılın en şahin faiz artırımları ile karşı karşıya kalınsa da altına ilginin devam edeceğine inanıyorlar.

Denver Altın Forumu'na katılan maden şirketlerinden 10'unun yöneticileri ile yapılan anket yıl sonunu kadar fiyatın 1806,10 dolar ons seviyesine ulaşacağını tahmin ettiler.

Dünya Altın Konseyi Başkanı Joseph Cavatoni de yaptığı konuşmada, "Merkez bankalarının da aralarında olduğu yatırımcıların altın alımı ile ilgilenmeye devam ettikleri görmeyi sürdüreceksiniz. Jeopolitik riskler altını yatırımcıların akıllarında ön sırada tutmaya devam ediyor" dedi.

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Altın madencileri yıl sonuna kadar fiyatın 1800 doların üzerine toparlanmasını bekliyorlar
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