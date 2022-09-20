ABD Enerji Bakanlığı 10 milyon varil petrol satacak

ABD Enerji Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne ambargosunun başlayacağı 1 Aralık öncesinde stratejik rezervlerinden 10 milyon varil petrol satmayı planlıyor.
10 MİLYON VARİL DÜŞÜK SÜLFÜRLÜ PETROL KASIM AYINDA SATILACAK
Yapılan basın açıklamasına göre, Teksas ve Luoisiana'daki depolardan 10 milyon varil düşük sülfürlü petrol Kasım ayında satılacak.
Kasım ayında yapılacak bi satış için teklifler 27 Eylül-7 Ekim arasında alınacak.
ŞU ANA KADAR 155 MİLYON VARİL SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ
ABD Enerji Bakanlığı Mayıs ayında yaptığı açıklamada 6 aylık dönemde stratejik rezervlerden 180 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu. Şu ana kadar 155 milyon varil satışı gerçekleştirdi.