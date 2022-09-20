ABD Enerji Bakanlığı 10 milyon varil petrol satacak

ŞU ANA KADAR 155 MİLYON VARİL SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ

ABD Enerji Bakanlığı Mayıs ayında yaptığı açıklamada 6 aylık dönemde stratejik rezervlerden 180 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu. Şu ana kadar 155 milyon varil satışı gerçekleştirdi.