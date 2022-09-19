UBS, Çin büyüme tahminlerini düşürdü

2022 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 3,0'dan yüzde 2,7'ye indiren UBS, 2023 için büyüme beklentisini de yüzde 5,4'ten yüzde 4,6'ya çekti.

Çin'in son dönemde açıkladığı politika desteklerinin dördüncü çeyrekte meyvelerini verebileceğini belirten UBS, ancak COVID-19 ile mücadele tedbirlerinin 2023 yılında da ekonomiyi etkilemeye devam edeceğini ve ihracatın yavaşlayacağını da öngördü.

UBS, Çin'in ihracatında yavaşlama, Çin MB ve Fed politikaları arasında ayrışma dikkate alındığında USDCNY'nin 2022 yılı sonunda 7,15 civarında olmasını beklediklerini de ifade etti.