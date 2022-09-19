Apara Haberler UBS, Çin büyüme tahminlerini düşürdü
Giriş Tarihi: 19.9.2022 08:54 Son Güncelleme: 19.9.2022 09:09

UBS, Çin büyüme tahminlerini düşürdü

UBS, Çin büyüme tahminlerini düşürdü

Zürih merkezli bir İsviçre bankası olan UBS (Union de Banques Suisses), 2022 yılında düşürdüğü GSYH büyüme tahminini 2023'de de düşürmeye devam etti.

2022 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 3,0'dan yüzde 2,7'ye indiren UBS, 2023 için büyüme beklentisini de yüzde 5,4'ten yüzde 4,6'ya çekti.

Çin'in son dönemde açıkladığı politika desteklerinin dördüncü çeyrekte meyvelerini verebileceğini belirten UBS, ancak COVID-19 ile mücadele tedbirlerinin 2023 yılında da ekonomiyi etkilemeye devam edeceğini ve ihracatın yavaşlayacağını da öngördü.

UBS, Çin'in ihracatında yavaşlama, Çin MB ve Fed politikaları arasında ayrışma dikkate alındığında USDCNY'nin 2022 yılı sonunda 7,15 civarında olmasını beklediklerini de ifade etti.

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UBS, Çin büyüme tahminlerini düşürdü
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