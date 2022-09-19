Apara Haberler SPK'dan borsadaki işlemlere ilişkin çıkan haberlere dair açıklama yapıldı
Giriş Tarihi: 19.9.2022 09:58 Son Güncelleme: 19.9.2022 10:59

SPK'dan borsadaki işlemlere ilişkin çıkan haberlere dair açıklama yapıldı

SPK’dan borsadaki işlemlere ilişkin çıkan haberlere dair açıklama yapıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği, Kurul'un da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli yaptığı bildirildi.

SPK'dan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında borsada yaşanan dalgalanmalara ilişkin çıkan haberlere işaret edildi.

Pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Kurul'un, yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tuttuğu belirtildi.

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SPK'dan borsadaki işlemlere ilişkin çıkan haberlere dair açıklama yapıldı
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