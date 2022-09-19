Polonya hanelerin elektrik fiyatlarını dondurmayı planlıyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki tarafından 15 Eylül'de açıklanan uygulamaya ilişkin detayların da birkaç gün içinde duyurulacağını belirten Buda, "2000 kilovatsaat altında tüketim yapan hane sayısı 10,7 milyon. Bu rakamın üstünde tüketim yapan hane sayısı ise 6 milyon" ifadelerini kullandı.