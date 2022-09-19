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Giriş Tarihi: 19.9.2022 09:06

OPEC+'nın Ağustos ayında üretimi hedefin çok gerisinde kaldı

OPEC+’nın Ağustos ayında üretimi hedefin çok gerisinde kaldı

OPEC+ delegelerine dayandırılan habere göre, OPEC+'nın Ağustos ayında üretimi hedef seviyenin 3,58 milyon varil/gün gerisinde kaldı.

OPEC+ içinde yer alan 10 OPEC üyesinin toplam üretimleri Ağustos ayında hedef seviyenin 1 milyon 399 bin varil/gün altında kalırken, OPEC+'nın diğer üyelerinin üretimleri de hedefin 2 milyon 185 bin varil/gün gerisine düştü.

Temmuz ayında da OPEC+ üretimi hedefi 2 milyon 892 bin varil/gün gerisinde kalmıştı.

OPEC+ kaynaklarına göre Rusya'nın üretimi Ağustos ayında hedefi 1 milyon 252 bin varil/gün gerisinde kaldı. Argus ise Rusya'nın üretiminin hedefi 1,26 milyon varil/gün altında kaldığını tahmin etti.

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OPEC+'nın Ağustos ayında üretimi hedefin çok gerisinde kaldı
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