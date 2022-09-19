Enflasyonist baskılar ve "şahin" para politikaları emtia piyasasında talep endişelerini körükledi

"EKONOMİK BÜYÜME ENDİŞELERİ ARTIYOR"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, ABD'den gelen veriler sonrası Fed'in faiz artırımına yönelik endişelerin arttığını belirterek, "Bu da ekonomik büyüme endişelerini artıyor'' dedi.

Ergezen, buğdayın haftayı düşüşle tamamladığını aktararak, ''Avrupa'da artan hava sıcaklıkları nedeniyle buğday ve mısır üretimine yönelik endişeler devam ediyor. Yeni açıklanan üretim tahminlerindeki artışa rağmen cuma günü fiyatlarda artış vardı. Fakat yüksek üretim tahminleri nedeniyle yükselişin sınırlı kalması bekleniyor. Zaten buğday haftayı da düşüşle kapattı" diye konuştu.

Mısırdaki düşüşe değinen Ergezen, petrol fiyatlarının mısır talebini etkilediğini söyledi. Mısırın biyodizel üretimi için kullanılan ham maddelerden biri olduğunu vurgulayan Ergezen, bu nedenle petrol fiyatlarındaki değişimin üreticilerin mısır talebinin artmasına veya azalmasına neden olduğunu kaydetti.