Emeklilik yatırım fonları daha güçlü hale gelecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) açıklamasına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman'ın başkanlığını yürüttüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSB), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) üst düzey yöneticileri ile sektör temsilcilerinin hazır bulunduğu çalıştayda 382 emeklilik yatırım fonunun bulunduğu BES ekosisteminin geliştirilmesine yönelik öneriler masaya yatırıldı.

"ALINACAK KARARLAR BÜYÜME YOLCULUĞUNDA FAYDA SAĞLAYACAK"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, yaklaşık 20 yıllık süreçte kilometre taşı sayılacak kararların hayata geçtiğini belirterek, "Portföy yönetim şirketlerinin sayısı rekabet açısından önem taşımakla birlikte, performansın ölçülmesi, ücretlendirilmenin gözden geçirilmesi, risk yönetiminin kurum içi yapılması, başta araştırma birimleri olmak üzere tüm organizasyonun güçlendirilmesi gibi yapısal konularda alınacak kararlar, sistemin büyüme yolculuğunda fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sistemin tabana yayılması ve hacmin artması için başarılı fon yönetimi ile istikrarlı getiriye vurgu yapan Zaman, "Türkiye Ekonomi Modeli'nin en önemli amaçlarından biri olan TL tasarrufların artırılması konusunda bireysel emeklilik sistemi kilit rol oynayacaktır. Sistemi daha iyi bir noktaya taşımak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmamız BES'in arzu edilen büyüklüklere ulaşması bakımından büyük önem arz etmektedir. Atılan adımlarla BES 20. yılına çok daha güçlü girecek." değerlendirmesinde bulundu.

"BES'E VERDİĞİMİZ DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de finansal mimarinin gücüne dikkat çekerek, "Fon çeşitliliği sermaye piyasalarının derinleşmesine en önemli katkılardan birini sunmaktadır. Altyapısı güçlü şekilde kurgulanan sermaye piyasalarının regülatörü olarak biz de SPK mevzuatı çerçevesinde BES'te sunulan ürün yelpazesinin çeşitlendirilmesine yönelik yaptığımız çalışmalarla sistemin büyümesine verdiğimiz desteği sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

"BES BİR MARKA DEĞERİ HALİNE GELDİ"

SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu ise tasarruf eğiliminin düşük olmasına rağmen BES'in istikrarlı büyümesinin ve 14 milyon katılımcıya ulaşmasının bir başarı hikayesine dönüştüğünü belirterek, "BES'in bir marka değeri haline geldiğini söylememiz yanlış bir ifade olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın emeklilik yatırım fonlarının dizaynında yeni bir dönem başlatacak sonuçlar ortaya çıkaracağını söyleyen Eroğlu, "Fon performans değerlendirme sistemleri, standart ve katkı fonlarının yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, OKS alanında fon çeşitliliğinin artırılması ve OKS'de geliştirilebilecek diğer alanlar başta olmak üzere bir yol haritası çıkarıp peyderpey uygulamaya geçeceğiz. Bu sayede BES'in katılımcılara çok daha fazla katma değer sağlayan bir sisteme dönüşmesini hedefliyoruz." yorumunu yaptı.