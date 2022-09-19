ECB yetkilisinden kademeli faiz artışına destek

"EKONOMİDE HIZLI BİR HAREKET ARZU EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL"

İspanya'da konuşan ve ECB'nin en güvercin isimlerinden biri olan De Cos "Bizim aksiyonlarımız enflasyonu kademeli olarak etkiliyor. Maksimum etkisi ise yaklaşık 2 yıl sonra görülüyor. Enflasyon hedefine doğru aşırı hızlı bir hareketin aktivite ve istihdam üzerindeki etkileri çok arzu edilebilir olmayabilir" yorumunu yaptı.