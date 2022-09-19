ECB faiz artırımlarına gelecek yıl da devam edecek

İrlanda'da RTE'ye konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, "Gelecek birkaç toplantıda, bu yılın son çeyreğinde ve gelecek yılın ilk çeyreğinde, faiz oranlarını daha normal bir seviye olarak ifade edilebilecek oranlara getirme aşamasında olmaya devam edeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Konuşmasında Euro Bölgesi ekonomisinin kış aylarında yatay bir seyir izlemesini beklediklerini de ifade eden Lane, ancak yüksek enerji fiyatları ve doğal gaz tedarik yetersizliği dikkate alındığında bir resesyon olasılığının dışlanamayacağını da vurguladı.

Lane, "Eğer temel senaryomuzun ekonomide zar zor bir büyüme yaşanması olduğunu düşünürseniz, teknik bir resesyon, ılımlı bir resesyon, olasılığı dışlanamaz" diye konuştu.