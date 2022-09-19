Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri, küresel çapta risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor.

Bu kapsamda, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantıları başta olmak üzere İsveç, İsviçre, Norveç, Tayvan, Mısır, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya gibi ülkelerin faiz kararları yakından takip edilecek.

Asya genelinde ise Çin'de bugün salgın kısıtlamalarının bazı kentlerde gevşetilmesine karşın ekonomideki yavaşlamaya ilişkin endişelerin sürmesi, risk iştahının düşük seyretmeye devam etmesini beraberinde getirdi.

Ağır sanayi ve çip endüstrisinin yoğun olarak yer aldığı Chengdu eyaletinde salgın kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdirildi, Liaoning eyaletinin liman şehri Dalian'da da kısıtlamalar tamamen kaldırıldı.