ANZ: Fed faizi yüzde 5 düzeyine çekebilir

Enflasyonun hizmet sektörüne yayılmakta olduğunu ve bunun enflasyonun yavaşlamasının zaman alacağına işaret ettiğini belirten ANZ ekonomisti Brian Martin, bu hafta yapılacak FOMC toplantısında faizin 75 baz puan artırılmasını ve Başkan Powell'ın Fed'in daha fazlasını yapmasına ihtiyaç olduğu yönündeki ifadelerini tekrarlamasını beklediklerini vurguladı.

ANZ, Fed faiz oranının 2023 ikinci çeyreğe kadar yüzde 4,75-5,00 seviyesine ulaşacağını da tahmin etti. Bu, daha önce öngörülen oranın 100 baz puan üzerini işaret ediyor.