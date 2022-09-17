Fransa'da "kışın nasıl geçirileceği" endişesi!

Fransa'da kuraklığın etkileri bitmemişken, doğal gaz, elektrik sıkıntısı ve kesintisi, halkı mecburi tasarruf tedbirlerini düşünmeye ve uygulamaya zorlarken, Fransız basını konuyu manşetlerinde gündeme taşıdı.

Le Figaro, yükselen enerji fiyatları ve yaşanacak kesintiler nedeniyle yapılan tasarruf tedbirlerinin Fransızlarda oluşturduğu endişeye ve nasıl karşılık bulduğuna ilişkin "Kanaatkarlık: Kablosuz interneti kapatmak, duş sırasında idrarını yapmak, (evde) parka giymek gibi ulusal tasarruf tedbirler için Fransızlar ne kadar istekli?" başlıklı haber hazırladı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tasarruf tavsiyesi içeren "ekonomik savaş içindeyiz", "bolluk döneminin sonu", "iktisatlı yaşamaya birbirini teşvik etmek" sözlerini anımsatırken, Fransızların daha nereye kadar çabalayacakları sorusunu sordu.