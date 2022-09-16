Wall Street’te göstergeler kırmızı: Destek seviyeleri test edildi

ABD'de açıklanan ekonomik verilerin karışık bir seyir ortaya koymaları ve Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda agresif faiz artırımını sürdüreceği beklentilerinin güçlenmeyi sürdürmesi Wall Street'e dün de satış getirdi.
CME FedWatch'ta Fed'den 100 baz puan faiz artırımı beklentileri yüzde 25'lerden yüzde 20 seviyelerine gerilese de, 75 baz puanın kesin görülmesi ABD hisse senedi piyasalarını baskı altında tutmaya devam etti.
S&P 500 ENDEKSİ GÜNÜ 3901,35 PUANDAN KAPATMAYI BAŞARDI
3900 dolar desteğini bir kez daha test ederek 3888,28 puanı gören S&P 500 Endeksi günü yüzde 1,13'lük düşüşe rağmen 3901,35 puandan kapatmayı başardı.
Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,56 gerilerken, Nasdaq Bileşik Endeksi'nde kayıp yüzde 1,43 oldu.