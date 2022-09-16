Wall Street’te göstergeler kırmızı: Destek seviyeleri test edildi

S&P 500 ENDEKSİ GÜNÜ 3901,35 PUANDAN KAPATMAYI BAŞARDI

3900 dolar desteğini bir kez daha test ederek 3888,28 puanı gören S&P 500 Endeksi günü yüzde 1,13'lük düşüşe rağmen 3901,35 puandan kapatmayı başardı.

Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,56 gerilerken, Nasdaq Bileşik Endeksi'nde kayıp yüzde 1,43 oldu.