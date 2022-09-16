Türkiye’nin ekonomi kanalı A Para 4 yaşında!

Türkiye'nin ve dünyanın en güncel ekonomi haberlerini, sektör analizleriyle, yerli ve milli değerlere sadık kalarak, izleyicileriyle en doğru biçimde buluşturan, Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı olan A Para 4 yaşında...

EKONOMİ KANALLARI ARASINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

A Para, ekonomi ve finans dünyasının otorite isimlerinin yorumlarının, son dakika piyasa gelişmelerinin konusunda uzman konuklarla değerlendirmesinin ve profesyonel yönetim kadrosuyla, Turkuvaz Medya Grubu'nun en geç markası markalarından olmasına rağmen ekonomi kanalları içerisinde hızlı bir ivme kazanarak zirveye yerleşti.