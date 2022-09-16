Rusya Merkez Bankası faiz indirimine devam edebilir

Rusya Merkez Bankası'nın(CBR) bugün gerçekleştireceği toplantısında faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor.
Rusya'da tüketici fiyatları Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 gerileyerek, yıllık enflasyonun yüzde 15,1'den yüzde 14,3'e inmesine neden oldu. Enflasyondaki bu düşüş CBR'nin faiz indirim sürecinde elini güçlendirdi.
CBR, YILLIK ENFLASYONU YÜZDE 4,0 OLARAK HEDEFLİYOR
CBR, Şubat ayında şok bir artışla yüzde 20,00 seviyesine çıkardığı faizi, son 5 toplantısında 1200 baz puan aşağı çekerek yüzde 8,00 seviyesine indirdi. Analistler, bugünkü toplantıda da faizde 50 baz puan indirim olabileceğini düşünüyorlar.
CBR'nin faiz kararı TSI 13.30'da açıklanacak.