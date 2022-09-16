Rusya Merkez Bankası faiz indirimine devam edebilir

Rusya Merkez Bankası'nın(CBR) bugün gerçekleştireceği toplantısında faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor.

Rusya'da tüketici fiyatları Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 gerileyerek, yıllık enflasyonun yüzde 15,1'den yüzde 14,3'e inmesine neden oldu. Enflasyondaki bu düşüş CBR'nin faiz indirim sürecinde elini güçlendirdi.