Güney Kore’de işsizlik oranı tüm zamanların en düşüğüne geriledi

Güney Kore İstatistik Bürosu(KOSTAT) tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki ay yüzde 2,9 olan mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı Ağustos ayında yüzde 2,5'e indi.

Mevsimsel düzeltilmemiş verilerle işsizlik oranı ise yüzde 2,9'dan yüzde 2,1'e geriledi.

İstihdam edilen kişi sayısı Ağustos ayında bir önceki yıl aynı aya göre 807 bin artarak 28,41 milyon oldu. Bu, ülkenin bir önceki yıla göre 848 bin iş eklediği 2000 yılından bu yana tüm Ağustos ayları için yıllık en yüksek artış olarak kaydedildi.

Ancak istihdamda büyüme, Mayıs ayında görülen 935 bin, Haziran ayında görülen 841 bin ve Temmuz ayında görülen 826 bin rakamlarının ardından art arda üçüncü ayda yavaşladı.

Ülkenin iş piyasası, geçen yıl Mart ayından bu yana sürekli artan çalışan sayısıyla birlikte COVID-19 pandemisinin etkilendikten belirgin bir şekilde çıktı.