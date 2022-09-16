Enerji krizi, tarım tedarik zincirinde rotaları Türkiye’ye çeviriyor

Türkiye'de örtü altı üretim alanı yaklaşık 850 bin dekar. Bu rakamlar daha da artmalıdır. Çünkü modern seralar adeta bir fabrikadır. Bu seralar sayesinde tarım üreticileri, üretimi yılın 12 ayına yayabildiği gibi verimi çok ciddi oranda artırabilir. Üye firmalarımız anahtar teslim bir sera projesinde ihtiyaç duyulan tüm kalemleri üretim ve tedarik imkanına sahiptir. Küresel piyasalardaki gelişmeler de dikkate alındığında firmalarımızın yaklaşık yüzde 75'lik satış oranı yurt dışı pazarlara yöneliktir. Orta Asya, Rusya, Arap ülkeleri, Afrika, Orta Doğu gibi pek çok pazarda ülkemiz seracılık sektörünü başarıyla temsil ediyoruz. Kısa ve orta vadede Rusya ve Ortadoğu'ya olan ticari hacmimizi artırmak ve uzun vadede Meksika ve Amerika kıtasını hedef pazar olarak görüyoruz" dedi.